Caraguatatuba destaca pioneirismo no serviço ‘Protege’ que atende crianças e adolescentes vítimas de violência

Em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio, a Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na quarta-feira, o 1º Encontro para profissionais da rede de proteção do município – Construção, Êxitos e Desafios.

O encontro realizado no auditório da Fundacc reuniu profissionais de diferentes áreas que atuam diretamente com crianças e adolescentes vítimas de violência para refletir e discutir sobre o avanço do serviço e o que ainda pode ser melhorado para este público. Também estiveram presentes o secretário de Saúde, Gustavo Boher; a secretária adjunta de Saúde, Derci Andolfo e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Cintia Alves.

Na ocasião, o secretário de Saúde, Gustavo Boher, anunciou que, em breve, o município receberá uma nova sede do serviço ‘Protege’. “É um tema doloroso para ser abordado, mas temos sempre que oferecer o melhor com um atendimento humanizado para nossas crianças e adolescentes. Esta nova sede só mostra a preocupação da atual gestão a todas as pessoas que necessitam do serviço”, destacou.

O evento contou com diversas palestras sobre o tema, mas o foco principal foi o serviço ‘Protege’, pioneiro no Litoral Norte. Implantado em 2019, oferta às crianças e adolescentes vítimas de violência uma escuta especializada.

A escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre a situação de violência com criança ou adolescente junto ao profissional da rede de proteção. O relato é limitado estritamente ao necessário da proteção e inserção do atendimento em rede, objetivando a não revitimização, evitando que a vítima passe por diversos órgãos para relatar o acontecido por várias vezes. Com o ‘Protege’ é proporcionado assistência e acolhimento no primeiro atendimento.

O local oferece atendimento com profissionais das áreas de psicologia, enfermagem, psiquiatria, serviço social e pediatria que recebem as fichas de notificações de violência (SINAN) encaminhadas por qualquer profissional que identifica ou suspeita de uma violência nas áreas da educação, saúde e social. Estas notificações chegam em, no máximo, 72 horas ao ‘Protege’.

A coordenadora do ‘Protege’, Erica Perroni, destacou o avanço que o município teve no ano passado com a aprovação do fluxograma, garantindo um atendimento humanizado, com tempo exato para atender as necessidades das crianças e adolescentes. “O Protege é a fala da criança no momento em que a violência ocorreu”, ressaltou.

Dados

Dados do Disque 100 mostram que de 2011 a 2019 foram registradas 200 mil denúncias de violência sexual no Brasil. A maioria é meninas com 82% e meninos com 18%. Em Caraguatatuba, foram 339 casos em 10 anos, sendo 284 em meninas e 55 em meninos. Em 2022, são 44 casos até o dia 12 de maio, 40 meninas e quatro meninos.

Denúncia

O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular).

Além do Disque 100, as denúncias podem ser realizadas nas escolas municipais e estaduais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Referência de Assistência Social (Crass) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia. Todos os profissionais desses equipamentos passaram por capacitações para identificar situações de violência e realizar a notificação compulsória.

O Protege está localizado no bairro Jardim Primavera e junto funciona o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil.