Caraguatatuba é contemplada pelo programa Estrada Asfaltada para recapeamento de 27,9 km da Rodovia Rio-Santos (SP-55)

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, participou na manhã desta quinta-feira (19), no Palácio dos Bandeirantes, da cerimônia para a liberação de verbas da segunda fase do Programa Estrada Asfaltada, do governo estadual. O município foi contemplado em três trechos, um total de 27,9 quilômetros da Rodovia Rio-Santos (SP-55).

O anúncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia, que destacou ser esse o maior programa de recuperação de estradas estaduais da história de São Paulo. “Nós estamos autorizando mais 2,1 mil quilômetros hoje e eles se somam a uma autorização do ano passado, que também foi uma etapa importante do Estrada Asfaltada”, disse.

Os trechos contemplados em Caraguatatuba vão do km 81+970 ao km 99+630, com extensão de 17,660 km; do km 102+300 ao km 108+000, com extensão de 5,700 km e do km 108+000 ao km 112+550, com extensão de 4,550 km, todos sentido São Sebastião.

“Esse anúncio é muito importante porque há anos lutamos para conseguir esses recursos para o recapeamento da Rodovia Rio-Santos. Passaram vários governadores pelo Estado e nada. Agora o Rodrigo Garcia entendeu nossa necessidade e liberou o recurso”, disse o prefeito Aguilar Junior.

A situação da Rodovia SP-55 está tão critica que no ano passado a Prefeitura de Caraguatatuba chegou a realizar operações tapa-buracos para dar condições de mobilidade aos motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.

O edital das obras está previsto para ser publicado nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realizará obras de conservação especial e manutenção de vias, que consiste em recape e implantação de nova sinalização das rodovias.

“Estamos melhorando a logística do Estado, ampliando a segurança e garantindo a mobilidade de todos. Importante destacar que a boa qualidade das rodovias impacta ainda diretamente na redução de acidentes”, afirmou João Octaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes.