Marchinhas de Carnaval agitam Carnaval 2022 em Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela por meio da Secretaria de Cultura e Fundação Arte e Cultura de Ilhabela, preparou uma programação especial com Marchinhas de Carnaval, durante o final de semana, 21 e 22 de maio, com apresentações em todas as regiões da cidade.

Farão parte da programação as bandas Bloquinho Infantil Parará Tibum, Quarteto Folia, Trio Luar, Ilhafolia, Bateria Show Ilhabela e Abre Alas.

No sábado (21/5), as apresentações serão na Balsa (11h às 16h); na Praia Grande (13h30 às 17h30); Praça Elvira Storace, no Perequê (14h às 16h) e Morro dos Mineiros, no Itaquanduba (15h às 17h).

Já no domingo (22/5), é a vez das Marchinhas de Carnaval serem realizadas na Praia Grande (11h às 16h); Pedra do Sino (11h às 15h); Praça Elvira Storace, no Perequê (12h às 17h); Saco da Capela (16h às 18h) e na Rua Dr. Carvalho, na Vila, durante o Banho da Dorotéia, das 14h às 18h30.

Este ano, o Carnaval volta a ser realizado em Ilhabela, com uma extensa programação que terá, além das marchinhas de carnaval, o desfile dos blocos carnavalescos oficiais de Ilhabela, desfile das escolas de samba, bailes de rua e o tradicional Banho da Dorotéia. Toda a programação oficial você confere no site oficial da Prefeitura de Ilhabela (www.ilhabela.sp.gov.br) ou nas redes sociais (@PrefeituraIlhabela).

Tarifa a R$ 1 – Os foliões que querem curtir com mais segurança o carnaval, o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, assinou o decreto 1234/22, que estabelece a tarifa do transporte público por apenas R$ 1 nos três dias do evento (20, 21 e 22/5), com horário estendido das linhas de ônibus e aumento da frota.

Ao Vivo – Toda a programação do Carnaval 2022 na Passarela do Samba na Vila, terá a transmissão ao vivo na Rádio Ilhabela FM (87,5) e pelo Facebook, na página do Tribuna do Povo (facebook.com/tribunadopovo).