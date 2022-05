Prefeitura de Caraguatatuba abre inscrições para estabelecimentos participarem do 5º Jazz & Vinhos Festival

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), recebe entre os dias 20 e 31 de maio, as inscrições de estabelecimentos de gastronomia interessados em participar da 5ª edição do ‘Jazz & Vinhos Festival’.

O evento será realizado de 16 a 19 de junho, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), no Centro e, como de costume, a candidatura é facultada a todos os comerciantes integrantes do 16º Caraguá A Gosto, realizado no ano de 2021.

Serão disponibilizados 14 espaços gastronômicos, sendo 12 estandes destinados à venda de pratos elaborados à base de massas salgadas; embutidos, queijos, pães e antepastos ou fondues, além de outros dois, reservados para a comercialização de doces finos, gelateria, chocolateria e/ou cafeteria.

De acordo com o Chamamento Público nº 04/2022, lançado nesta sexta-feira (20), caso o número de inscritos não atinja o total de espaços disponíveis, serão aceitas inscrições de estabelecimentos não participantes do concurso ‘Caraguá A Gosto’ para ocupação de vagas remanescentes.

Os pretensos candidatos podem registrar interesse de participação, através do e-mail inscricao.eventos@caraguatatuba.sp.gov.br ou, presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Dr. Arthur da Costa Filho, 25, no Centro.

A taxa de inscrição varia entre R$ 400 e R$ 600, para participantes e não participantes do Caraguá A Gosto 2021, respectivamente. O valor deve ser pago mediante depósito bancário (Banco do Brasil, agência 1741-8 e conta corrente 130.137-3, em nome do Fundo Municipal de Turismo).

Os espaços gastronômicos funcionarão nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), das 17h à 0h e, nos dias 18 e 19 (sábado e domingo), das 11h30 à 0h. O festival, aliado a boa gastronomia, também promete agradar o público com apresentações musicais gratuitas de artistas locais e convidados do estilo jazz e blues.

Para a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o evento demonstra o empenho do prefeito Aguilar Junior em aderir às diferentes estratégias que contribuem para o momento de recuperação econômica da cidade. “O festival ocorrerá em meio a um importante feriado nacional, por isso, a expectativa é que a atração contribua para receber ainda melhor nossos turistas e atrair novos visitantes para Caraguá”, destacou.

O edital contendo a documentação necessária e demais especificações foi publicado na edição 798 do Diário Oficial do Município, disponível para acesso no link www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/diario-oficial/. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone (12) 3897-7910.