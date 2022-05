PF combate crimes ambientais em Ubatuba

A operação visa a fiscalização e apuração de crimes ambientais relacionados à extração ilegal de madeiras praticados no interior de Parques de conservação ambiental Federal e Estadual e áreas de amortecimento.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (20/05) Operação Conjunta com o ICMBio e a Polícia Militar Ambiental do estado de São Paulo visando a fiscalização e apuração de crimes ambientais relacionados à extração ilegal de madeiras praticados no interior de Parques de conservação ambiental Federal e Estadual e áreas de amortecimento na cidade de Ubatuba.

Na oportunidade foi fechada uma serraria, além de serem realizadas perícias, fiscalizações e lavradas diversas autuações pelos órgãos participantes em suas respectivas competências.

As diligências conjuntas, que visam a preservação da Mata Atlântica, serão realizadas periodicamente nas áreas de proteção desta circunscrição.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em SP