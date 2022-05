Prefeitura de Caraguatatuba fiscaliza greve de funcionários da empresa de transporte para garantir a circulação de 30% dos veículos

A Prefeitura de Caraguatatuba acompanhou, nesta sexta-feira (20), a greve realizada pelos funcionários da empresa responsável pelo transporte urbano de passageiros na cidade.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, os agentes de trânsito estiveram na garagem da empresa desde as 4h mediando a saída dos veículos junto ao sindicato da categoria. Até o fim do dia foram registrados 14 ônibus nos percursos das principais linhas: Tinga, Jaraguá, Vapapesca, Massaguaçu e Tabatinga.

A Prefeitura informou que realiza todas as medidas legais e cabíveis no que diz respeito à greve dos funcionários. Entretanto, o órgão municipal segue notificando a empresa sobre a péssima qualidade do serviço prestado na cidade, que não atende às necessidades da população.

Desde 2017 foram registradas mais de 800 notificações por atrasos, falta de cumprimento de horário, não colocação de frota completa e diversas medidas comprovadas de negligência para com o serviço. Por isso, a Prefeitura exige que haja o cumprimento do contrato.

A Prefeitura ainda comunicou que os 15 anos de serviços prestados pela empresa se encerram no próximo dia 22 de junho e, por isso, a administração está em fase de formalização para a nova licitação de Transporte Público.