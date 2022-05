Ilhabela lança campanha turística “Respire, Viva, Sinta a Natureza”

A Prefeitura de Ilhabela acaba de lançar a sua nova campanha institucional para promoção do destino, que tem como mote “Respire, Viva, Sinta a Natureza”.

O objetivo é promover as diversas experiências que a ilha proporciona, estimulando o aumento do fluxo turístico durante a baixa temporada.

As primeiras imagens já estão sendo divulgadas e serão parte da divulgação da cidade a partir de agora. Um dos destaques da ação, é que a campanha foi produzida utilizando fotos de moradores de Ilhabela, valorizando a população local.

A campanha “Respire, Viva, Sinta a Natureza” foi fundamentada no conceito de “staycation”, em alta neste período pós pandemia. “A ideia é valorizar a busca de viagens de curta distância que agreguem conteúdo ao turista, através de experiências autênticas que permitam uma verdadeira imersão no destino. Ilhabela tem muito a oferecer além do sol e praia. Queremos estimular novas experiências e possibilitar aumentar a permanência dos turistas na cidade, além de agregar mais valor aos produtos e serviços, possibilitando maior ticket médio”, destacou Luciane Leite, secretária de Turismo e do Desenvolvimento Econômico de Ilhabela.

A campanha será veiculada em diversas mídias como internet, rádio, TV e mídia impressa, reforçando cada vez mais o posicionamento da cidade como destino de natureza.