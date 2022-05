Prefeitura divulgará destino Caraguatatuba na feira de negócios turísticos ‘BNT Mercosul’

A cidade de Caraguatatuba participará de mais um importante evento do setor turístico no Brasil. Desta vez, os atrativos do município serão apresentados durante a 27ª edição da Bolsa de Negócios Turísticos – BNT Mercosul 2022, realizada entre os dias 27 e 28 de maio nas cidades de Itajaí e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Segundo a organização do evento, o objetivo é reunir profissionais de turismo para a realização de negócios entre fornecedores e compradores do país e da América do Sul, criando um cenário ideal para quem pretende divulgar destinos, fechar negócios e fazer contatos comerciais.

A programação da BNT é marcada, além da feira de turismo, pelas rodadas de negócios e pelas capacitações, que ocorrem em salas exclusivas. Os mais diversos destinos, atrações e organizações já confirmaram presença e promoverão conteúdos especiais nestes espaços, inclusive com apresentação da Secretaria de Turismo de Caraguatatuba.

Na oportunidade, a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, participará ainda de workshop e encontro de secretários do país, promovido pela Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), buscando o fortalecimento do segmento entre os municípios integrantes da organização.

Considerada a Capital do Litoral Norte, cada vez mais a cidade tem se destacado em outras regiões dentro e fora do Estado, pela capacidade de receber turistas com uma variedade de atrativos durante todo o ano. A presença em feiras e ações similares faz parte da estratégia do governo municipal para impulsionar a indústria do turismo, visando à geração de emprego e renda e o desenvolvimento do município.

As ações da cidade na BNT serão direcionadas ao público final, à imprensa especializada, agências e operadoras de turismo e outros profissionais do segmento. A divulgação se dará no estande da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em colaboração com o Circuito Litoral Norte, com o intuito de atrair novos viajantes para a região.

Mais participações

Em janeiro deste ano, a Prefeitura apresentou o município durante a 42ª Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, que reuniu empresas participantes de 107 países, neste que é considerado um dos maiores eventos do mundo voltado ao negócio turístico.

Caraguatatuba também expôs seus atrativos na Vitrine Turística Anato 2022, a principal feira de turismo da Colômbia, realizada em fevereiro. No mês de março, esteve na 33ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), considerada a maior feira do segmento em Portugal, e na tradicional Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região (AVIRRP).

A cidade participou, ainda, do 3º Fórum BandNews Expo Visite São Paulo, em 22 de março. Além disso, marcou presença na Feira de Negócios Turísticos União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (UGART), promovida de 25 e 26 de março, em Porto Alegre (RS). E mais recentemente, esteve na World Travel Market Latin America – WTM 2022, de 5 a 7 de abril, em São Paulo.