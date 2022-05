Homem é preso por tráfico de drogas e violência doméstica em Caraguatatuba

Por volta das 21h35m desse domingo (22), uma equipe da Polícia Militar, em Atividade Delegada, foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba, onde um homem ameaçava sua esposa e filho com um facão.

A equipe deslocou ao local e o indivíduo tentou a fuga, porém foi abordado próximo a residência. Em contato com as vítimas, elas informaram que o agressor, J.S.P. também realiza o tráfico de drogas no bairro, sendo localizado em sua bolsa 51 pedras de crack e o facão utilizado.

Em consequência foi dada voz de prisão em flagrante ao criminoso e recolhido à cadeia pública.