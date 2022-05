Mãe de preso envia droga escondida em bolachas para o CDP de Caraguatatuba

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que houve uma apreensão de maconha em correspondência enviada por familiar de um preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta sexta-feira, dia 20.

O flagrante ocorreu enquanto servidores realizavam a revista em itens alimentícios enviados por familiares. Os agentes descobriram 4 pacotes de maconha escondidos dentro de bolachas, que estavam furadas de forma estratégica para camuflar a droga. A encomenda havia sido encaminhada pela mãe de um detento. Tratava-se de 71 gramas de maconha.

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. A mulher que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP.