Marina Pública: Prefeitura de Ilhabela lança edital de chamamento público para apresentação de estudos

A Prefeitura de Ilhabela torna público o edital 075/2022, de Chamamento Público 007/2022, que visa chamar pessoas físicas ou jurídicas de direito privado interessadas na apresentação de estudos para a modelagem de viabilidade para concessão pública da implantação e gestão da futura Marina Pública de Ilhabela.

O chamamento é para o recebimento de projetos, levantamentos e estudos técnicos, ambientais, urbanísticos, econômicos e financeiros que subsidiem a viabilidade para concessão pública da implantação e gestão da tão sonhada Marina Pública de Ilhabela.

O objetivo da Prefeitura de Ilhabela é ampliar a geração de postos de trabalho, renda, fluxo turístico, eventos, além de dotar o município com infraestrutura náutica qualificada que possibilite o adequado e amplo atendimento das demandas locais e usuários desse segmento.

Serviço – As pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que pretendam apresentar os “Estudos”, devem protocolar, junto ao Departamento de Licitações, até às 17h do dia 26 de maio, o requerimento de autorização, contendo as informações estabelecidas no item 6 da Chamada Pública.

O edital completo está no site: www.ilhabela.sp.gov.br/licitacao.