PAT de Caraguatatuba tem 102 vagas de emprego até quarta-feira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta segunda-feira (23) o quadro de vagas para 102 oportunidades de emprego.

Os cargos com mais vagas são de 20 para Motoboy, 10 para Vendedor Externo e seis para Corretor de Imóveis. Também há uma vaga para Promotor de Vendas para pessoa com deficiência.

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado.

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170.

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Assistente de Vendas, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Vendas, Auxiliar Técnico em Saúde Bucal, Balconista, Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de Vendas (Autos), Consultor Financeiro, Corretor de Imóveis, Costureira, Cozinheiro (a), Cozinheiro Geral, Doméstica, Eletricista de Autos, Faxineira, Funileiro, Instalador de Som e Acessórios de Veículos, Mecânico Automotivo, Mecânico de Linha Leve e Pesada, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico de Veículos Pesados (Diesel), Motoboy, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Loja (Setor Mercearia), Operador de Loja (Setor Perecíveis), Operador de Retroescavadeira, Pintor de Automóveis, Pizzaiolo, Polidor de Veículos, Promotor de Vendas, Promotor de Vendas (PcD), Representante Comercial (ramo alimentício), Representante de Vendas, Serralheiro, Sushiman, Tratorista, Vendedor de Materiais de Construção, Vendedor Externo, Vendedor Interno de Madeireira e Vendedora.