Greve de ônibus em Caraguatatuba é encerrada

Trabalhadores aceitaram a proposta apresentada pela prefeitura

A greve de ônibus em Caraguatatuba (SP) foi encerrada nesta terça-feira, 24 de maio de 2022, depois de um acordo entre trabalhadores e prefeitura.

De acordo com o site da Rede Bandeirantes (Band Vale), a Prefeitura de Caraguatatuba apresentou uma proposta pela qual, mesmo com a contratação de uma nova empresa para operar o transporte, o salário base será mantido, mas com o acréscimo de 12,47 % (INPC) no valor.

O processo de licitação já está em andamento com a previsão de audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população.

Atualmente a Praiamar é quem faz o serviço com uma frota de 50 ônibus e seu contrato com o município tem validade até 22 de junho.

Como mostrou o Diário do Transporte, a greve iniciou com a operação reduzida do transporte e com reivindicação de reajuste salarial.

Em nota, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, disse que não havia mais possibilidade de negociar com a Praiamar.

“Não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”.

Willian Moreira | Diário do Transporte