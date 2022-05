Pai de preso envia maconha dentro de bolachas para o CDP de Caraguatatuba

A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informa que foram apreendidos 71 gramas de maconha numa encomenda encaminhada a um custodiado no Centro de Detenção Provisória (CDP) “Dr. Eduardo Mariz de Oliveira” de Caraguatatuba, nesta segunda-feira, dia 23.

Enquanto os agentes penitenciários realizavam a revista de praxe em itens alimentícios enviados por familiares de presos, foram flagrados 4 pacotes escondidos dentro de bolachas, furadas de forma a esconder a maconha. Ao todo, a droga pesava 71 gramas. O remetente da correspondência é o pai de um dos detentos da unidade prisional.

A direção do CDP de Caraguatatuba encaminhou o material apreendido para a Delegacia de Polícia da cidade, onde registrou Boletim de Ocorrência. Também foi aberto procedimento apuratório em desfavor do preso. O homem que encaminhou a droga para a unidade prisional teve o nome retirado do rol de visitas da SAP.

Apreensão semelhante

Na última sexta-feira, dia 20, uma apreensão semelhante ocorrera no CDP de Caraguatatuba. Na ocasião, a mãe de um recluso utilizou do mesmo estratagema para tentar enviar, também, 71 gramas de maconha.