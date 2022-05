Prefeito Toninho Colucci entrega nesta quarta (25) o novo Centro de Especialidades Odontológicas

Novo local atenderá procedimentos mais complexos de odontologia

O Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, inaugura nesta quarta-feira (25/5), às 17h, o novo e moderno CEO – Centro de Especialidades Odontológicas “Bruno Alan Souza”, localizado na Barra Velha, entrada da cidade.

“Este é um importante passo no avanço na assistência odontológica aos munícipes. Mais uma importante conquista em benefício da saúde da nossa população. O CEO gerará uma melhora direto no atendimento odontológico a várias pessoas na nossa cidade, em uma estrutura completamente adaptada e própria para o serviço, com equipamento de última geração”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

Todo o atendimento de odontologia pela rede municipal, bem como orientação e prevenção às doenças, é feito pela Rede de Atenção à Saúde Bucal. Os procedimentos menos complexos continuam sendo feitos nas unidades básicas de saúde. Os casos que exigem cuidados maiores serão direcionados para o CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, pelos profissionais das unidades básicas de saúde. O novo espaço contempla cinco consultórios, que devem realizar em média seis atendimentos especializados por dia.

Os serviços que serão realizados no local, seguindo critérios de avaliação estabelecidos pelas unidades básicas de saúde, serão: Endodontia, Prótese Total (dentadura), Periodontia, Exodontia de Terceiros Molares, Diagnóstico Bucal e Pacientes Especiais.

“A assistência odontológica é um item importante porque ele reflete toda a saúde do organismo. Com o novo Centro de Especialidades Odontológicas, vamos oferecer um local adequado de trabalho e atendimentos das especialidades”, ressaltou a secretária de Saúde, Lúcia Reale.

O Centro de Especialidades Odontológicas “Bruno Alan Souza” fica localizado na Avenida Malaquias de Oliveira Freitas, 9, na entrada da cidade e funcionará de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Os atendimentos no local começam nesta quinta-feira (26/5).

Homenagem

O novo CEO – Centro de Especialidades Odontológicas levará o nome do servidor municipal “Bruno Alan Souza”, falecido ano passado (2021), vítima da Covid-19.

Funcionário público na Prefeitura de Ilhabela desde 2015, era concursado como Agente de Administração Pública. Também trabalhou na Secretaria de Saúde e se destacava por ser um rapaz centrado, esforçado e trabalhador, e que gostava de trabalhar, viajar e conhecer novos lugares.