Velejador de Ilhabela Juninho Jesus sagra-se campeão paulista da Classe Star

O velejador de Ilhabela, Juninho Jesus, que velejou ao lado de Pedro Trouche, venceu no último final de semana, 21 e 22 de maio, o Campeonato Paulista da Classe Star, realizado no Yacht Club Paulista (YCP), em São Paulo, nas águas da Represa Guarapiranga.

Ao todo, a competição teve a realização de quatro regatas e 10 duplas participantes. Além dos campeões, Juninho Jesus e Pedro Trouche, a competição contou com a participação de grandes nomes da vela, como o campeão mundial Lars Grael, Guilherme Almeida, Reinaldo Conrad, Ubiratan Matos, Alessandro Pascolato, Henry Boening, Admar Gonzaga e Ronald Seifert.

“Sem dúvidas, uma importante conquista para minha carreira. Quero agradecer a parceria com o Pedro Trouche nesta competição. Apesar de disputar com os principais nomes da vela nacional, conseguimos obter os melhores resultados e o título do campeonato”, destacou Juninho Jesus.

Da Escola de Vela de Ilhabela para o mundo

O velejador Mario de Jesus, mais conhecido como Juninho Jesus, é caiçara de Ilhabela e teve como base a Escola de Vela local. Oriundo de uma família de velejadores, aprendeu o esporte com o pai, Mário Sergio, um dos ícones da vela local.

Juninho Jesus veleja os principais campeonatos nacionais e internacionais, pelas classes Snipe, HPE, C30 e Star. Atualmente, o velejador integra a Seleção Brasileira de Vela, que representará o país na SSL Gold Cup, a Copa do Mundo de Nações, que terá suas finais entre os dias 28 de outubro a 20 de novembro de 2022, em local a ser definido nesta quarta-feira, 25 de maio.