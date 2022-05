Audiências públicas sobre nova empresa de limpeza urbana começam hoje e população pode assistir on-line

A primeira audiência pública para discutir junto à população sobre a contratação de empresa que prestará serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Caraguatatuba, por meio de Parceria Público-Privada (PPP), será nesta quarta-feira (25), às 19h, na EMEF Alaor Xavier Junqueira, no bairro Travessão.

Os interessados poderão assistir de forma on-line no endereço https://www.youtube.com/c/CaraguatatubaOficial. Só podem participar da discussão com sugestões e debates quem se inscrever até às 16h de hoje (quarta-feira) no email: licitacao.administracao@caraguatatuba.sp.gov.br.

Os encontros continuam no dia 26 de maio (quinta-feira), na EMEF Profª Antonia Antunes Arouca e na sexta-feira (27), na EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, sempre às 19h.

A futura empresa será responsável pela execução de serviços integrados de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, através da coleta, transporte, tratamento, destinação e disposição final de resíduos sólidos gerados no município, em regime de concessão, pelo prazo de 20 anos.

As Audiências Públicas têm duração de duas horas e podem ser prorrogadas por, no máximo, 30 minutos, a critério da Comissão. Mais informações no edital: https://tinyurl.com/5x8h22e2.

Serviço

Dia 25 de maio, 19h – EMEF Alaor Xavier Junqueira (Rua José Maria Ferreira dos Santos, 381 – Travessão)

Dia 26 de maio, 19h – EMEF Profª Antonia Antunes Arouca (Rua Itália Baffi Magni, 581 – Massaguaçu)

Dia 27 de maio, 19h – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues (Avenida Pernambuco, 1.101 – Indaiá)