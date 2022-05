Caraguatatuba vence prêmio de inovação com projeto de monitoramento via satélite

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, recebeu nesta terça-feira (24) o Prêmio InovaCidade com o projeto de “Tecnologia de Satélites Orbitais Aplicados no Monitoramento de Ocupações Irregulares e Controle dos Impactos Ambientais”, da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento. A premiação do Instituto Smart City Business America reconhece iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

O evento aconteceu no Teatro Paulo Eiró, em São Paulo, durante a abertura do Smart City Business Brazil Congress (Congresso Brasil de Negócios para Cidades Inteligentes), com a presença de diversos prefeitos do Brasil, incluindo o da capital paulista, Ricardo Nunes.

Das 96 iniciativas inscritas por órgãos da administração pública, empresas e entidades da sociedade civil, 24 projetos foram considerados inovadores pela comissão julgadora. Após a cerimônia de abertura, o congresso segue nos dias 25 e 26 de maio, a partir das 9h, no Pro Magno Centro de Eventos, na Capital.

Caraguá vem passando por intenso processo de crescimento urbano nos últimos anos, chegando a estar na 13ª posição do Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios – Mercado Imobiliário, estudo elaborado pela Urban Systems, com exclusividade para a Revista Exame.

Para acompanhar e receber alertas decorrentes das alterações em todo o território do município, o Departamento de Estatística e Informação da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento implantou uma solução de monitoramento com imagens de satélite de alta resolução capazes de identificar com precisão o surgimento de novas construções, invasões, descarte irregular de entulho e degradação da vegetação, além de servir de ferramenta para a tomada de decisão na adoção de políticas públicas que contemplem as necessidades da população.

Esse monitoramento criou subsídios fundamentais para um amplo entendimento da dinâmica de alteração do uso e cobertura do solo no município, apoiando as fiscalizações em campo de forma rápida e assertiva, impactando fortemente a melhoria de vida de toda a população, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população, redução das invasões de áreas irregulares, redução do descarte irregular de entulho, redução do desmatamento e atualização do cadastro imobiliário.

Na avaliação do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, a implantação desse programa ajuda no desenvolvimento do município, principalmente do ponto de vista ambiental evitando tragédias como a Catástrofe de 67 quando morros caíram na região central da cidade.

“Temos trabalhado muito a questão das ocupações irregulares por meio de monitoramento de vários setores, junto com o Programa de Regularização Fundiária que dá dignidade às famílias que até então não tinham direito a nenhuma infraestrutura e, ao mesmo tempo, também evitamos novas invasões. Todos esses programas são trabalhados dentro do nosso Plano Diretor para um crescimento sustentável do nosso município”.

Cidade Inteligente

Smart City é um conceito que evoluiu ao logo dos últimos anos e, hoje, é definido um conjunto de iniciativas orientadas ao desenvolvimento da gestão da cidade, com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da equidade social, tendo a tecnologia e os dados como a força vital das soluções inteligentes.