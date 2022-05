IFSP de Caraguatatuba está com inscrições abertas para três cursos no 2º semestre 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) -Campus Caraguatatuba está com 130 vagas para os cursos técnicos em Administração, Informática para Internet e Aquicultura a serem realizados em três semestres. As inscrições para o Processo Seletivo vão até 5 de junho pelo site https://ifsp.edu.br/ps2022-2 e custam R$ 20.

Os cursos de Administração e Informática para Internet são voltados para quem está cursando o 2º ou 3° ano do ensino médio ou que já o tenha concluído o ensino médio. São 40 vagas para cada um e as às aulas são à tarde.

Já para o curso técnico em Aquicultura são 50 vagas e o pré-requisito para ingresso é a conclusão do ensino médio e ter 18 anos ou mais, mesmo sendo na modalidade EaD. Para o curso, é obrigatório ter, no mínimo, 20% de cumprimento da carga horária com atividades e avaliações presenciais obrigatórias, conforme previsto no catálogo nacional de cursos técnicos.

Sobre o cronograma

O resultado final dos pedidos de isenção de taxa será divulgado no dia 30 de maio e o dos pedidos de atendimento especializado em 9 de junho.

Último dia para pagamento da taxa de inscrição será 6 de junho e a lista final dos inscritos sai dia 16, junto com as informações para a realização da prova e a relação de candidato/vaga.

A prova será realizada em 19 de junho e o gabarito final será divulgado em 28 de junho.

O resultado final e convocação para matrícula saem em 5 de junho e o aprovado deve se matricular 6 e 8 do referido mês.

Em caso de dúvida sobre o processo seletivo, envie um e-mail para processoseletivo.car@ifsp.edu.br ou entre no site https://ifspcaraguatatuba.edu.br.

O IFSP Campus Caraguatatuba fica na Avenida Bahia, 1.739 – Indaiá. Telefone (12) 3885-2130.