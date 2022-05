PAT de Ilhabela está com 84 vagas em aberto

A Prefeitura de Ilhabela divulgou que o Posto de Atendimento ao Trabalhador de Ilhabela (PAT), está com 84 vagas em aberto em diversas áreas de atuação.

Entre as vagas disponíveis estão: Ajudante de Carga e descarga de mercadoria (5 vagas); Motofretista (6 vagas); operador de caixa (2 vagas); Recepcionista de hotel (3 vagas); Auxiliar de dedetização (necessário habilitação – 2 vagas); Camareira de Hotel (4 vagas); empacotador a mão (5 vagas); vendedor pracista (10 vagas) e vendedor interno (5 vagas).

Para conferir as oportunidades oferecidas, acesse VAGAS DISPONÍVEIS EM 24/05/2022 (ilhabelapat.wixsite.com)

O PAT salienta que a decisão das contratações é de inteira responsabilidade dos empregadores e o preenchimento das vagas depende dos requisitos exigidos pelos mesmos e os encaminhamentos são realizados de acordo com os perfis e níveis de escolaridade dos candidatos.

O atendimento do PAT de Ilhabela é feito das 10h às 17h, no Via Verde, que fica na avenida Princesa Isabel, 1.333 – Perequê. Informações: 3896-9200.