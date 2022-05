2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua de Caraguatatuba abre inscrições para 600 vagas em 6 de junho

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes, promove no dia 25 de junho (sábado), a 2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba.

Desta vez, a largada será as 17h30, na Praia do Indaiá, próximo à Pista de Bicicross. O trajeto também será diferente em comparação com a 2ª etapa, com chegada no Mirante Por do Som (entrada da Praia da Pedra da Freira).

ia 22 de junho no Fundo Social de Solidariedade de Caraguatatuba. Serão disponibilizadas pela Secretaria de Esportes e Recreação 600 vagas para os corredores. Para a realização da inscrição é necessário à doação de um pacote de 500g de café em pó. Além disso, o interessado deve estar munido de um documento com foto.

Os atletas receberão, sem custo, a camiseta do evento, kit do corredor contendo chip e numeração, além de frutas e isotônicos entregues após a corrida.

“Como temos expectativa de realizar novas etapas das corridas, queremos sempre inovar e trazer novos trajetos. Nosso objetivo é estimular novos atletas e também aqueles que já correram nas outras etapas em participar das próximas”, diz Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação.

Serviço

2ª etapa do Circuito de Corrida de Rua Caraguatatuba

Data: 25 de junho (sábado)

Horário: 17h30

Local: Praia do Indaiá, próximo a Pista de Bicicross

Inscrições: Um pacote de 500g de café em pó

Data: De 6 a 22 de junho

Local: Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, Caraguatatuba

Horário: 9h às 16h