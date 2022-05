Maio Náutico Bertioga tem opções de passeios aos visitantes durante programação do evento￼

Quem estiver passando pela Tenda de Eventos durante a programação do Maio Náutico Bertioga, entre quinta-feira (26) e domingo (29), poderá encontrar diversas opções de passeios, trilhas, gastronomia e hospedagem para proporcionar a melhor experiência aos visitantes.

A partir desta quinta-feira (26), no Salão Náutico Bertioga, haverá a possibilidade de participar de passeios turísticos especiais ofertados pelas associações de turismo. São roteiros históricos, culturais e ambientais que traçam os principais atrativos da Cidade.

No sábado (28) terá o Passeio Maio Náutico de Jet Ski, com a saída de motos aquáticas da marina Jet Lounge do Guarujá, percorrendo todo o canal de Bertioga, chegando ao Salão Náutico. O percurso passará pelo Canal da Cidade, base aérea e estuário de Santos. Além disso, ainda terá a “Noite Pirata”, festa em uma das maiores escunas do litoral paulista com muita música e gastronomia.

No sábado (28) e domingo (29) haverá, durante todo o dia, passeios de escunas. O trajeto percorrerá o Forte São João, São Luiz, Praia Branca, Praia Preta, Praia do Camburizinho, Ilha do Guará, Ilha Rasa, Praia do Pinheirinho e Praia do Iporanga. Durante a navegação é possível conhecer um pouco sobre a história de Bertioga e sua colonização.

As pessoas interessadas poderão obter mais informações nos estandes das empresas prestadoras de serviços presentes no Salão Náutico, na Tenda de Eventos. De quinta (26) a sábado (28), as atividades vão das 14 às 22 horas. Já no domingo (29), das 14 às 18 horas.

As opções de gastronomia e hospedagem podem ser visualizadas na página do “Visite Bertioga”, pelo link: https://visitebertioga.com.br/

MAIO NÁUTICO BERTIOGA

Com novo formato e atrações, a Prefeitura realiza a segunda edição do Maio Náutico Bertioga. O evento, aberto ao público em geral, é o maior workshop de turismo e segurança náutica do Litoral Paulista. O workshop acontece no Parque dos Tupiniquins de 26 a 29 de maio. A entrada é gratuita.

Diferente da edição passada, que foi virtual em razão da pandemia, o evento este ano será presencial. A programação possui diversas palestras, que abordarão sobre educação, meio ambiente e temas específicos voltados aos marinheiros. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link https://forms.gle/ALu2DLxPv7CcXwnW8. As vagas são limitadas.