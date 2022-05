Operação conjunta das polícias Federal, Civil e Militar prende 11 pessoas em Ubatuba

Nesta quarta-feira (25) foi deflagrada a sexta fase da operação “Divisas Integradas”, em ação conjunta das polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, que cumpriram 72 mandados de busca e apreensão em todo o município de Ubatuba.

A operação contou com onze equipes policiais, sendo cinco equipes da Força Tática do 20º Batalhão de Polícia Militar, responsável pelo policiamento no litoral norte, três equipes da Polícia Civil e três equipes da Polícia rodoviária Federal.

A ação integradas das forças policiais resultou na recaptura de dez procurados pela justiça, contando ainda com um dos recapturados, condenado no crime de tráfico de drogas, preso em flagrante por outro tráfico de entorpecentes, sendo apreendido com o indivíduo aproximadamente 1,1 kg de entorpecentes (cocaína, maconha e crack) além de apetrechos utilizado para a comercialização de entorpecentes.

Todos os indivíduos recapturados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ubatuba e colocados à disposição da justiça.