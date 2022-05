Ilhabela recebe 2° Encontro do Fórum de Pescadores Artesanais Sustentáveis do Litoral Paulista

A Casa Caiçara “Hélio Reale” receberá neste final de semana, 27, 28 e 29 de maio, o 2° Encontro do Fórum de Pescadores Artesanais Sustentáveis do Litoral Paulista, reunindo dezenas de representantes do segmento, tendo como principal pauta o uso da rede tradicional boieira.

A Prefeitura de Ilhabela, além de apoiar o evento, participará ativamente do Fórum, sendo representada pelo secretário das Comunidades Tradicionais, Pesca e Agricultura, Ezequiel Alves e o secretário-adjunto da pasta, Felipe Caranha.

A programação tem início nesta sexta-feira (27/5), das 18h às 20h, com a apresentação dos participantes e do fórum. Já no sábado (28/5), às 8h30, começam as atividades do dia, com apresentação das pautas, do automonitoramento, debate e atualização das demandas e os encaminhamentos para o compromisso do avanço do automonitoramento. No domingo (28/5), das 8h30 às 11h, será realizada mais uma rodada de encaminhamentos e compromissos.

O Fórum de Pescadores Artesanais Sustentáveis do Litoral Paulista (FPASLP) é um coletivo permanente de discussão sobre a sustentabilidade dos territórios pesqueiros pertencente aos Povos e Comunidades Tradicionais e Pescadores Artesanais Tradicionais, composto por 22 instituições, entre associações, cooperativas e fóruns.