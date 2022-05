Em junho, Ilhabela se transforma na Capital Nacional do Jazz

A cidade será novamente palco do consagrado Ilhabela In Jazz, que ocorrerá nos dois primeiros finais de semana de junho, dias 03 a 05 e de 10 a 12. O evento é considerado um dos mais importantes festivais do gênero no Brasil.

O Ilhabela In Jazz será realizado no Centro Cultural da Vila e chega à sua oitava edição trazendo grandes nomes do cenário nacional, como Roberto Menescal & BossaCucaNova, Joyce Moreno, Sintia Piccin, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola, Thiago Espírito Santo, Vanessa Moreno & Salomão Soares, Hércules Gomes, Chico Pinheiro Quarteto, Edu Ribeiro Trio, Ancestral Cumbe, Toninho Ferraguti e Ricardo Herz & Nelson Ayres.

Sucesso de público e elogiado pelos artistas que se apresentaram durante os últimos sete anos, o Ilhabela In Jazz conquistou ao longo de suas edições uma grande reputação entre os entusiastas do Jazz e da música instrumental, arrancando elogios dos principais críticos do segmento no país: Carlos Calado, Thales de Menezes e Antônio do Amaral Rocha.

“Música de qualidade com foco no turismo. O Ilhabela in Jazz integra nosso calendário anual de eventos e sua realização faz parte das ações da prefeitura nesta retomada econômica, de forma a fomentar o turismo, alavancar comércio e aquecer a economia”, destacou o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

O festival é promovido pela Prefeitura de Ilhabela por meio das secretarias municipais de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, e pela Fundação Arte e Cultura de Ilhabela. As apresentações terão transmissão ao vivo na Rádio Ilhabela FM (87,5) e no facebook.com/tribunadopovo.

Programação – Ilhabela In Jazz 2022

Sexta – 3 de junho

19h – Grupo Local (A confirmar)

20h30 – Roberto Menescal & BossaCucaNova

22h – Joyce Moreno

Sábado – 4 de junho

19h – Grupo local (A confirmar)

20h30 – Sintia Piccin

22h – Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Domingo – 5 de junho

19h – Grupo Local (A confirmar)

20h30 – Thiago Espírito Santo

22h – Vanessa Moreno & Salomão Soares

Sexta – 10 de junho

19h – Grupo Local (A confirmar)

20h30 – Hércules Gomes

22h – Chico Pinheiro Quarteto

Sábado – 11 de junho

19h – Grupo local (A confirmar)

20h30 – Edu Ribeiro Trio

22h – Ancestral Cumbe

Domingo – 12 de junho

19h – Grupo Local (A confirmar)

20h30 – Toninho Ferraguti

22h – Ricardo Herz & Nelson Ayres