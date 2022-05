Professora da rede municipal é premiada em seminário de Boas Práticas educativas

A professora da rede municipal de ensino de Caraguatatuba, Ana Lúcia Crescêncio dos Santos, foi homenageada nesta quarta-feira (25) na sede da Secretaria de Educação. Ela foi premiada no Seminário de Boas Práticas – Aprova Brasil, uma iniciativa de Soluções Moderna que teve como objetivos fomentar e disseminar boas práticas vivenciadas pelos professores, ocorridas no ano de 2021.

A proposta do seminário é reconhecer e valorizar os profissionais da educação que desenvolveram práticas inovadoras em seus municípios, bem como colaborar com o compartilhamento de experiências educativas diversas entre educadores das redes públicas de ensino.

O trabalho desenvolvido durante as aulas de Matemática incentivou os alunos a atuarem como protagonistas de seu aprendizado. Com o título ‘Sabores e Saberes na aprendizagem Matemática’, a professora utilizou a estratégia culinária no ensino da Matemática possibilitando a introdução de conteúdos mais complexos, de forma que os alunos despertassem interesse no processo ensino-aprendizagem.

Em seu projeto, a professora justificou que quando os alunos vivenciam situações do cotidiano levando-os a perceber os conteúdos matemáticos, eles desenvolvem conceitos e estratégias de forma prazerosa, de um modo inigualável aos tradicionais. Desta forma, utilizando a montagem de pizzas, os alunos trabalharam com conceitos de fração, unidade de medida de massa, de capacidade e, de maneira interdisciplinar, desenvolveram atividades de Língua Portuguesa com a leitura de rótulos e com o gênero textual receita.

A secretária de Educação, Márcia Paiva, parabenizou a professora Ana Lucia pela iniciativa e pelo resultado, estendendo seus cumprimentos à equipe gestora da EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues, no bairro Indaiá, unidade onde o projeto foi colocado em prática pela educadora.

A professora premiada agradeceu a parceria das colegas educadoras, Alessandra Magalhães, do Apoio Pedagógico, Pricila Perossi, pelo incentivo ao envio do projeto, da coordenadora pedagógica à época, Camila Vicentini e principalmente, aos seus alunos, que lhe transmitiram muita força e motivação “Foi um período de recomeço em minha vida. Agradeço a todos que abraçaram o projeto, as famílias e, em especial, aos meus alunos”, concluiu.