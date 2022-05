Caraguatatuba recebe Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em junho

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista será realizado no dia 23 de junho (quinta-feira), das 8h às 16h30, no Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o evento reunirá prefeitos, gestores e servidores públicos com o intuito de estimular e auxiliar os municípios na implantação de ferramentas para eficiência da administração pública e desenvolvimento socioeconômico.

O diretor da RCD, José Marinho, disse que o fórum agrega exemplos de utilização tecnologias de informação e comunicação (TICs) para a solução de problemas e melhoria do atendimento à população. “A pandemia acelerou a necessidade do uso de tecnologia e a transformação digital dos serviços públicos. Se antes a tecnologia era importante, agora passou a ser essencial”, observa. “Será a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os gestores públicos sobre como planejar e implantar ações”, completa.

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, destaca a importância do evento para fomentar o desenvolvimento dos municípios através da tecnologia e inovação.

“Para Caraguatatuba, é muito importante receber o Fórum Cidades Digitais e Inteligentes. Desde a minha primeira gestão temos investido em tecnologia a serviço da população. A integração dos serviços, acessos a documentos da administração pública, troca da iluminação pública por lâmpadas de LED (diodo emissor de luz), muito mais econômica e que também possibilitam integração com outros sistemas, já são uma realidade e logo nossa cidade será totalmente digital”, ressalta.

As inscrições para o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista são gratuitas para servidores públicos e devem ser feitas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849. O Teatro Mario Covas está localizado na Avenida Goiás 187, no Indaiá.

Tecnologia na administração pública

A tecnologia está incorporada na vida do cidadão, fazendo com que ele torne-se mais exigente quanto aos serviços e processos oferecidos pelo setor público. Os benefícios alcançados com as tecnologias de informação e comunicação (TICs) variam de acordo com necessidades identificadas em cada município, impactando setores como arrecadação, comunicação, social, segurança pública, economia, empreendedorismo, turismo, visibilidade, mobilidade e saúde.

A Rede Cidade Digital (RCD) realiza, em parceria com prefeituras e associações de municípios, eventos gratuitos para prefeitos, gestores e vereadores pelo país, como forma de levar conhecimento sobre como utilizar as tecnologias da informação e comunicação no aprimoramento dos serviços públicos nos pequenos e médios municípios.

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Vale do Paraíba e Litoral Paulista

Data: 23/06

Horário: das 8h às 16h30

Local: Teatro Mário Covas

Endereço: Avenida Goiás 187 – Indaiá

Inscrições abertas e gratuitas para servidores públicos:https://www.sympla.com.br/evento/forum-de-cidades-digitais-e-inteligentes-do-vale-do-paraiba-e-litoral-paulista/1589849