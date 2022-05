Prefeitura de Bertioga dá início às obras do Hospital Municipal

Mais saúde para Bertioga! A Prefeitura assinou, nesta sexta-feira (27), a ordem de serviço para início das obras de ampliação e modernização do Hospital Municipal. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 12 milhões, destinados à Cidade por meio de convênio com o governo estadual.

Os serviços serão executados pela empresa Solovia Engenharia e Construções. A previsão de conclusão é de 12 meses.

“Um dia muito esperado, de colheita de resultados! Com essa ampliação, vamos ter espaço para triplicar o número de atendimentos em Bertioga e salvar ainda mais vidas. Além disso, haverá a possibilidade de contribuir com os municípios vizinhos e diminuir as demandas da região”, declarou o Prefeito Caio Matheus.

Com os serviços, o Hospital terá 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, quatro salas cirúrgicas e 62 leitos de internação, aumentando a capacidade de atendimentos.

A obra prevê, ainda, integração com os demais setores do complexo hospitalar, como o Pronto Atendimento, Emergência, Recepção, setores de apoio técnico e demais serviços. Além disso, haverá cabine primária de força, central de gases medicinais e abastecimento de água, a fim de garantir pleno funcionamento da unidade.

“Essa assinatura significa um salto excepcional na qualidade do atendimento em saúde pública para o Município. Nós vamos passar de um hospital de baixa e média complexidade para uma unidade de alta complexidade. Teremos um Hospital mais resolutivo e eficaz”, afirmou Rebeca Barufi, secretária de Saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, após o término dos serviços deste novo bloco, haverá adequações nas instalações do primeiro pavilhão, para dar continuidade aos atendimentos de Maternidade, Pediatria e Pronto Socorro. Nesse local serão implementados leitos de UTI neonatal.