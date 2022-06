Aguilar entrega novos ônibus para Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou nesta terça-feira (31/5) a apresentação da frota de ônibus da empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, que, a partir de amanhã, passa a operar no município.

São 50 veículos novos equipados com ar condicionado, GPS e Wi-fi que vão ser utilizados pelos usuários de Norte a Sul. Cinco deles são reserva e 45 estarão nas ruas conforme determina o contrato.

A vistoria foi acompanhada por vereadores da Câmara que tiveram a oportunidade de entender o processo que permitiu à Prefeitura encerrar o contrato com a empresa anterior. Um represente do Sindicato dos Motoristas também esteve presente.

“Essa visita é importante para vocês conhecerem os novos veículos e a população entender que os percalços deixados pela empresa anterior ficaram para trás”, disse Aguilar Junior.

Antes de conhecerem a frota apresentada no Mirante do Camaroeiro, o pastor Edivaldo Silveira da Cruz e o padre Cláudio Rodrigues da Silva deram as bênçãos para a entrada em operação dos ônibus.

A empresa passa a operar nesta madrugada na cidade.