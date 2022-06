Parque Estadual Serra do Mar em Caraguatatuba promove atividades em alusão à Semana do Meio Ambiente

Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Núcleo Caraguatatuba do Parque Estadual Serra do Mar (PESM) irá promover atividades educativas, sensoriais e expositivas a partir desta quarta-feira (1º/6) até o dia 11 de junho. A programação será aberta a toda a população.

De acordo com o cronograma, já nessa quarta-feira será realizada uma trilha sensorial no Pomar das Nativas, às 9h, com o objetivo de explorar os cinco sentidos dos visitantes utilizando a própria natureza como estímulo para aguçar a percepção sobre o ambiente natural. No sábado e domingo (4 e 5), a população poderá participar da trilha temática, que também serão realizadas no Pomar das Nativas, das 15h às 17h. E ainda no domingo, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar vai realizar a inauguração especial de um monumento do PESM e exposição de arte em cerâmica.

As trilhas devem ser agendadas com antecedência no site https://caraguatatuba.ingressosparquespaulistas.com.br/home. É importante que a pessoa acesse e faça a inscrição na página, depois selecione a opção da trilha ‘Rota das Aves e Pomar das Nativas’, marque o dia da atividade, local e horário.

A pessoa deverá marcar também a opção da compra do ingresso, o valor fixo das atividades é de R$ 19 por visita, porém os estudantes, professores, diretores e coordenadores pedagógicos da rede pública podem solicitar a ‘meia entrada’. Após isso será solicitado os dos visitantes como o nome completo e a documentação.

No primeiro dia de atividade na quarta-feira (1º/6), o valor do ingresso será isento.

As orientações referente a participação nas atividades também podem ser através do telefone para agendamentos e inscrições do Parque Estadual, que é o (12) 3882-5999; atendimento das 8h às 17h.

Vale ressaltar que para participar das trilhas, a direção do Parque recomenda que as pessoas estejam vestindo roupas confortáveis, de preferência calçados firmes no pé, fechados e que possam ser molhados, além de calça cumprida, blusa de manga longa para evitar picada de insetos.

A Trilha do Pomar é um novo roteiro do Parque, é um percurso em uma área onde houve restauração ambiental e que foram retiradas palmeiras exóticas invasoras e plantadas diversas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. No fim de semana, o local servirá como roteiro utilizado para uma trilha temática, em que as equipes do parque irão mostrar a importância da restauração ambiental para a avifauna e o papel destes polinizadores.

O Pomar das Nativas é um percurso com cerca de 100 metros de extensão e é bem tranquila de fazer, inclusive para crianças e idosos.

A programação encerra no próximo sábado, dia 11, com atividades educativas no Centro de Visitantes do Parque Estadual, das 9h às 16h. O evento será promovido em conjunto com o Núcleo São Sebastião e Geotec, de consultoria ambiental.

Segundo o gestor do Parque Estadual em Caraguatatuba, Miguel Nema Neto, a proposta é aproveitar a data festiva para incentivar as visitas ao núcleo. “As comemorações movimentam o parque, valorizam as atividades desenvolvidas aqui e fortalecem a importância da preservação ao meio ambiente. Não há limite mínimo nem máximo de idade, todos podem participar”.

A sede administrativa do PESM – Núcleo Caraguatatuba fica na Rua Horto Florestal, 1.200, Bairro Rio do Ouro, Caraguatatuba.

Além das atividades que serão promovidas em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, o Parque Estadual Serra do Mar, em Caraguatatuba, possui atividades para as pessoas que gostam de trilhas e contato com a natureza.

Podem participar da Rota das Aves, Trilhas das Palmeiras, da Esmeralda, do Jequitibá, do Poção e Pomar das Nativas.