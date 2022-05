Teatro Mario Covas recebe ‘V Festival Caraguá em Danças’ neste fim de semana

Neste fim de semana, dias 4 e 5 de junho, o TMC – Teatro Mario Covas recebe o ‘V Festival Caraguá em Danças’, realizado pela Promodança em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba.

As apresentações do Festival ocorrem a partir das 18h, no sábado (4/6), e das 15h, no domingo (5/6). A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro no dia do evento.

Na ocasião, os grupos participantes serão avaliados por um júri de peso com especificações em várias áreas da dança. Participam por Caraguá os grupos: Balé Jovem, Escola de Bailados, Alunos das Oficinas Culturais da Fundacc, Geração Futuro, Olho de Hórus e Manifestum Studio de Dança.

Grupos de outras cidades e Estados também participam da competição, que tem como premiação vagas e bolsas de estudos para a ‘Summer Promodança’ e ‘Cia Estável 2023’, além da seletiva para o ‘Festival Dançar a Vida Caraguatatuba 2022’ e ‘Cild 2022’.

Criado no ano de 2017, o ‘Caraguá em Danças’ é concebido sob a regulamentação de ‘festival livre’ e oferece um segmento de cursos e workshops de acordo com as necessidades da cidade e da região que abrange.

Serviço

‘V Festival Caraguá em Danças’

Dia 4/6 (sábado), às 18h

Dia 5/6 (domingo), às 15h

Entrada Gratuita – Retirar ingressos na bilheteria no dia do evento

Classificação livre

Local: Avenida Goiás, 187, Indaiá – Caraguatatuba

Mais informações: (12) 3881-2623