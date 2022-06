Caraguatatuba é selecionada pelo programa de apoio cultural do Estado ‘Tradição SP’

Caraguatatuba foi selecionada para participar do programa Tradição SP, que visa a concessão de apoio a eventos de cunho cultural realizados pelos municípios paulistas, como festas, festivais, feiras e celebrações.

Dentre os 645 municípios do Estado de São Paulo, foram selecionadas 104 cidades, sendo Caraguatatuba a representante do Litoral Norte.

Para a presidente da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, Silmara Mattiazzo, “é uma enorme satisfação sermos contemplados com este programa de fomento, que não poderia vir em hora melhor após dois anos de pandemia, onde, agora, estamos trabalhando para retomada dos eventos e ações em prol da população”.

O coordenador de cine-foto-vídeo da Fundação, Eliotty Caetano, aproveitou para adiantar que a concessão de apoio ofertada pelo programa Tradição SP será investida no setor audiovisual municipal. “Este recurso é de suma importância e será empregado para o desenvolvimento do audiovisual em nossa cidade, especialmente por conta do aumento da demanda do setor, durante e após a pandemia. Traremos para Caraguatatuba inovações e profissionais da área renomados internacionalmente, aguardem mais novidades”, divulgou.

O programa Tradição SP busca incentivar eventos que promovam a salvaguarda e o desenvolvimento das tradições, das identidades e da história das regiões, além de articular e facilitar o estabelecimento de parcerias e co realizações, em consonância com as políticas públicas culturais do Estado de São Paulo e as necessidades locais. Apoia eventos municipais com apresentações artísticas, palestras, workshops, infraestrutura, oficinas, dentre outros.

O programa Tradição SP é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a Amigos da Arte e os municípios selecionados por meio desta Chamada.