Prefeitura de Caraguatatuba divulga edital de convocação dos candidatos à GCM

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Comissão do Concurso Público, divulgou nesta quarta-feira (1º/6) o edital de convocação dos 70 candidatos à Guarda Civil Municipal (GCM) do concurso público 01/19, que seguirão para a 2ª fase.

Os aprovados deverão se apresentar no dia 1º/07, às 8h, na Fundação Cultural e Educacional de Caraguatatuba – FUNDACC, que está localizada na Rua Santa Cruz, 396, no Centro. Cabe ressaltar que aquele que não comparecer na data e horário especificado será considerado reprovado e, consequentemente, eliminado do concurso.

O convocado deverá preencher o Formulário de Efetivação de Matrícula, anexar os documentos exigidos e encaminhar para o email comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br até o dia 10/06. A Comissão do Concurso solicita que os candidatos convocados para esta fase, que não desejam dar continuidade na participação do certame, manifestem sua desistência através do preenchimento do Termo de Desistência e encaminhem para o email comissao.gcm@caraguatatuba.sp.gov.br, também até o dia 10/06.

O formulário está disponível no Diário Oficial do município, no ‘anexo 02’. É importante que o documento seja preenchido com letra legível. Da mesma forma com o Termo de Desistência, que está disponibilizado no mesmo documento no ‘anexo 03’ ao final da página.

O candidato efetivamente matriculado será denominado Aluno Guarda e receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 1.200. Também será concedido Vale Alimentação no valor de R$ 350 disponibilizados no 5º dia útil do mês subsequente, enquanto matriculado no curso regularmente, não se configurando nesse período qualquer relação de trabalho com a Administração Municipal.

A partir do dia 04/07 o curso será ministrado no Centro Formação do Educador (Cefe) Profª Leny Bevilacqua, que fica situado na Avenida Olivo Gomes, 250, no bairro Santana, em São José dos Campos.

Nos dias de curso, a Prefeitura de Caraguatatuba irá disponibilizar transporte diário, ida e volta, exclusivamente para os Alunos Guarda com saída da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana de Caraguatatuba até o local do curso. O embarque será às 6h e o retorno de São José dos Campos será às 17h30.

O Curso de Formação Intensivo terá 640 horas e será presencial. As disciplinas serão dividas entre teóricas e práticas. Cabe ressaltar que o início efetivo da segunda etapa será no dia 1º de Julho, com previsão de término em novembro de 2022.

O candidato pode ver o edital de convocação na íntegra, por meio do link: https://www.caraguatatuba.sp.gov.br/pmc/category/concursos/guarda-civil-municipal/.