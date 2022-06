Prefeitura de Caraguatatuba promove ‘Dia D de Combate à Dengue’ no próximo sábado

Devido ao aumento significativo dos casos positivos de dengue em Caraguatatuba, ultrapassando até o mês de maio todo o ano passado, a Prefeitura de Caraguatatuba realiza no próximo sábado (4), um mutirão de combate à dengue.

O ‘Dia D de Combate à Dengue’ faz parte do programa ‘Minha Família Sem Dengue’, onde cerca de 500 pessoas, entre funcionários públicos e voluntários, visitarão as residências da região sul, com apoios de agentes comunitários de saúde e os agentes de zoonoses.

Das 8h às 14h, estima-se que 20 mil casas sejam visitadas, com orientações para manter as lixeiras fechadas, colocação de areia nos pratos de vasos de plantas, garrafas e baldes virados de cabeça para baixo, pneus limpos e em locais cobertos, caixa d’água sempre fechada e se possível, colocar água sanitária nos ralos, duas vezes por semana.

O principal objetivo da ação é fazer com que a população contribua para o controle e redução do número de casos de dengue, principalmente após o resultado da última Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada em abril.

O índice obtido foi de 4% para média do município, considerado inédito na cidade, colocando Caraguatatuba em situação de risco para epidemia. A atenção vai para região sul que registrou taxa de 8,4%.

O prefeito Aguilar Junior acredita que com esta força-tarefa, haverá mais conscientização da população, aumentando os cuidados em casa e evitando que nos períodos mais quentes, haja o aumento dos casos.

“No calor, o período reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz mais rápido, por isso, o aumento de casos de dengue no verão. Se começarmos desde já, a cuidar do nosso quintal e evitar água parada, evitaremos um surto da doença no verão. Esta é uma ação educativa, para conscientizar a população que o problema é de todos nós”, destaca o prefeito.

Serão visitados os bairros Jardim Britânia, Pontal Santamarina, Golfinhos, Morro do Algodão, Travessão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Porto Novo e Praia das Palmeiras.

Os agentes estarão identificados com coletes e crachás. Durante a ação, também ocorrerá distribuição de panfletos, além da orientação sobre a importância da eliminação de criadouros do mosquito.

A Prefeitura conta com o apoio da população para receber as equipes, acompanhar a vistoria e retirar qualquer material que possa acumular água e criadouros do mosquito da dengue. Neste dia, está autorizado descartar nas calçadas itens inservíveis que sejam possíveis criadouros para posterior recolhimento da Secretaria de Serviços Públicos (Sesep).

Casos

Até o momento, a cidade registrou 113 casos positivos, ultrapassando todo ano de 2021, com 72 casos. Caso haja suspeita de focos do mosquito em seu bairro – Disque Dengue, nos telefones: (12) 3887-6888 ou 156.