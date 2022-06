Bolsa-Trabalho tem 180 vagas em São Sebastião; inscrições vão até 17 de junho

Participantes realizam curso de qualificação profissional e recebem bolsa-auxílio de R$ 540,00 durante 5 meses

A Prefeitura de São Sebastião, por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), informa que estão abertas as inscrições para o Bolsa-Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo. O programa destinará ao município 180 vagas, três vezes mais do que nas edições anteriores.

O Bolsa-Trabalho tem como objetivo proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, residentes no Estado de São Paulo.

Os participantes prestam serviços em órgãos públicos, conforme direcionamento municipal, por quatro horas diárias, cinco dias por semana, durante os 5 meses de programa. Nesse período, realizam curso virtual de qualificação profissional e recebem bolsa-auxílio mensal de R$ 540,00.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais; estar desempregado ou nunca ter trabalhado; não ser beneficiário de Seguro Desemprego ou outro programa assistencial equivalente; morar no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos e ter renda familiar “per capita” menor do que meio salário-mínimo. Será aceito apenas um beneficiário por núcleo familiar.

As inscrições são gratuitas e online e devem ser feitas até o dia 17 de junho exclusivamente pelo portal Bolsa do Povo (www.bolsadopovo.sp.gov.br). Para efetivar a inscrição, é necessário ter RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço.

A relação dos selecionados será divulgada pelo Diário Oficial de São Paulo.

Mais informações pelo telefone 0800-7979 800 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp (11) 98714-2645.