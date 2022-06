Caraguatatuba abre 200 vagas para o programa ‘Bolsa Trabalho’

A Prefeitura de Caraguatatuba está com inscrições abertas até o dia 17 de junho para o programa ‘Bolsa Trabalho’, ofertado pelo Governo do Estado de São Paulo. O projeto garante para o município bolsas no valor de R$ 540, durante cinco meses, para pessoas desempregadas. Estão disponíveis 200 vagas.

O objetivo é proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda aos cidadãos em situação de vulnerabilidade social, moradores de Caraguatatuba. Também oferece cursos de qualificação virtual, seguro de acidentes e atividades de trabalho em órgãos públicos por quatro horas, durante cinco dias da semana.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos de idade, estar desempregado, ser morador de Caraguatatuba há mais de dois anos e ter uma renda per capita menor do que meio salário mínimo (R$ 606).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index, com RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial e no site da Prefeitura de Caraguatatuba.

Quem tiver dificuldade em fazer a inscrição on-line, pode procurar o Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) ou o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), que a equipe dará todo suporte. O atendimento será feito em dias úteis da Prefeitura de Caraguatatuba, das 8h às 14h.

Serviço

Inscrições on-line até o dia 17 de junho: https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/portal/CadastroBolsaTrabalhoEdital2/Index

Inscrições presencial de segunda a sexta-feira, exceto feriados:

CATE – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170.

PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré, telefone (12) 3882-5211.