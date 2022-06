Fundo Social de Caraguatatuba inicia Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Caraguatatuba inicia nesta semana a Campanha do Agasalho em parceria com as secretarias municipais e comércios conveniados com a Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba (ACE), Associação de Hotéis e Pousadas (AHP) e Associação de Quiosques de Caraguatatuba (AQC).

Os itens de mais necessidade são cobertores e roupas de cama, além de agasalhos e roupas de frio. Apenas neste ano, o Fundo Social atendeu 394 famílias encaminhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), com doação de 336 peças de roupas de cama e banho e 106 cobertores.

A presidente do Fundo Social, Samara Aguilar, ressalta a rede de solidariedade que sempre contribui e apoia as ações do espaço. “Temos uma população solidária que está sempre disposta a participar das nossas ações. Contamos com vocês para mais essa parceria e contribuição com aqueles que mais necessitam, principalmente nesta época de dias frios”, convida Samara.

Onde doar

A população pode fazer a doação em qualquer prédio público da Prefeitura de Caraguatatuba, especialmente nos equipamentos do Fundo Social, do Centro e da região sul.

Também podem ser entregues na sede da Associação Comercial (ACE) e nos comércios associados onde houver a caixa e cartaz de identificação da Campanha do Agasalho. O mesmo vale para hotéis, pousadas e quiosques. Comerciantes interessados em aderir à Campanha, podem retirar os materiais de divulgação na ACE.

Serviço

– Fundo Social Centro – Rua José Damazo dos Santos, 39 – Centro, telefone: (12) 3897-5656

– Fundo Social Sul – Avenida José Herculano, 7.495 – Travessão (Subprefeitura Sul)

– Associação Comercial e Empresarial de Caraguatatuba – Rua São Sebastião, 19 – Sumaré