Prefeito Aguilar Junior acompanha início da operação do Expresso Fênix em Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, acompanhou na manhã desta quarta-feira (1º) o primeiro dia de operação da nova empresa de transporte coletivo Expresso Fênix, que passa a atender o município de Caraguatatuba.

Ao lado do secretário de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, Marcel Giorgeti, percorreram os itinerários das linhas Vapapesca e Tabatinga, acompanhando de perto o primeiro dia da transição.

A usuária do transporte coletivo, Margarida Lourenço da Silva, 77 anos, contou que já fez a troca do cartão de idoso. “Foi bem rápido. Fiz o cadastro com meus documentos pessoais na Praça Diógenes Ribeiro de Lima e o cartão saiu na hora. Também já fiz uso do novo transporte coletivo, que saiu pontualmente do bairro Pegorelli”.

O prefeito Aguilar Junior destaca que o dia de hoje foi para fiscalizar o andamento da operação e observar os pontos que serão necessários fazer ajustes e melhorar ainda mais o serviço na cidade. “Nosso objetivo é oferecer o melhor transporte público para Caraguatatuba”.

