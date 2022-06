Prefeitura de Ilhabela abre inscrições para Escola de Vela de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta quarta-feira (1), que estão abertas as inscrições na Escola de Vela de Ilhabela “Lars Grael”. Os inscritos entrarão em fila de espera, sendo chamados conforme liberação de vagas.

O projeto atende crianças de 8 aos 17 anos idade, todas as segundas e quartas ou terças e quintas, de manhã (das 9h às 11h30) e a tarde (das 14h às 16h30).

“Ilhabela é conhecida como a Capital Nacional da Vela, por isso é importante fomentarmos esse esporte e oportunizar as nossas crianças que o vivenciem gratuitamente na escola municipal de vela. No ano passado, a cidade ganhou a atenção da mídia com o mundial da Classe Optimist, conquistado de forma inédita pelo nosso aluno Alex Kuhl (Alemão). Essa vitória mostra o sucesso que é a escola de vela “Lars Grael”, declarou o prefeito Toninho Colucci.

Os interessados em aprender a velejar devem fazer sua inscrição na própria Escola de Vela até o dia 30 de junho, das 9h às 12h e das 13h às 17h. São exigidos os seguintes documentos: cópia de RG, CPF e título de eleitor dos responsáveis; cópia de RG e CPF do matriculando; cópia de comprovante de endereço, nominal a um dos responsáveis; declaração de matrícula escolar (no município, exceto se ETEC/FATEC); atestado médico para atividade física, informando também altura e peso e 01 foto 3×4 para a ficha de inscrição.

A Escola de Vela ressalta que o preenchimento da ficha de inscrição será liberada somente com a apresentação de todos os itens exigidos.

Projeto Velas & Elas

A unidade também está com inscrições abertas para o projeto “Velas & Elas”, que tem como objetivo principal proporcionar uma aproximação das mulheres a este esporte, que mesmo com atletas mulheres bem-sucedidas no meio náutico, continua sendo a maioria atletas masculinos.

As interessadas devem ter acima de 18 anos e apresentar no ato da inscrição, cópia do RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência (nominal dos responsáveis), atestado médico específico para atividade física (informando também peso e altura) e 1 foto 3×4 recente.

O grupo terá uma aula por semana, sempre as sextas-feiras, das 14h às 17h.

Serviço: A Escola de Vela de Ilhabela “Lars Grael” fica na avenida Santos Dumont, s/nº, no Pequeá. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 3896-6737 ou pelo email vela@ilhabela.sp.gov.br.