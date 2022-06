São João na Praia inicia no dia 15 de junho, em Bertioga

Zé Ramalho, Barões da Pisadinha e Paula Fernandes estão entre as atrações confirmadas

O São João na Praia, maior festa junina do litoral paulista, acontecerá de 15 a 25 de junho, na Arena Bertioga. Os portões abrirão às 18 horas.

O evento será marcado por danças juninas tradicionais e venda de comidas típicas. Para celebrar a data, Bertioga contará com uma diversidade de ritmos, atendendo todos os gostos e estilos.

Já estão confirmados Humberto e Ronaldo (15/06), Amado Batista (16/06), Zé Ramalho (17/06), Matheus Fernandes (18/06), Barões da Pisadinha (19/06), Rastapé (24/06), Paula Fernandes e Jão (25/06).

O evento faz parte do calendário “Bertioga é + diversão e aventura 365”, que tem o objetivo de impulsionar o turismo e acelerar a retomada econômica do Município.

INGRESSO SOLIDÁRIO

O público poderá curtir os shows e ainda ajudar quem mais precisa através do Ingresso Solidário. Para isso é necessário trocar 1 kg de alimento não perecível (arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de trigo, leite em pó ou 1 litro de óleo), pelo ingresso.

Os produtos devem estar em perfeitas condições e ter, no ato da troca, no mínimo 30 dias de validade.

O atendimento é realizado na Vila do Bem Boraceia e no Fundo Social de Solidariedade, de segunda a sexta, das 10 às 16 horas, e aos sábados e feriados, das 9 às 14 horas, ou na entrada do evento, antes das apresentações.

Para a retirada do ingresso, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar um documento de identidade com foto. Será permitida a troca de até dois ingressos por pessoa para cada show.

Os alimentos arrecadados serão destinados às famílias em vulnerabilidade que são assistidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

VENDA DE INGRESSOS

Para os shows, além do setor pista comum (Ingresso Solidário), haverá as opções pista premium e Camarote Imperial.

Os ingressos podem ser comprados pela internet e em pontos de vendas físicos.

Os locais para a compra de ingresso são: J&M Eletrônicos e Roupas, KNN Idiomas, Açaí Bertioga e Pastel Bertioga.

Já a venda online é através do site: https://www.guicheweb.com.br/sao-joao-na-praia_16879. Os valores variam de acordo com o setor escolhido.

SERVIÇO

– Fundo Social de Solidariedade

Endereço: Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro;

– Vila do Bem Boraceia

Endereço: Avenida Henrique Arcuri, 99;

– Arena Bertioga

Endereço: Avenida Dezenove de Maio, 1089, Centro.