Prefeitura de Caraguatatuba abre processo seletivo para estagiários de 30 cursos

As inscrições do Processo Seletivo para Criação de Cadastro de Reserva de Estagiários da Prefeitura de Caraguatatuba podem ser realizadas até às 23h59 do dia 21 de junho (terça-feira), pelo https://sistemaintal.com.br/credenciamento. As oportunidades de estágio são para alunos de 30 cursos de ensinos superior, técnico e médio (com formação de Guarda Mirim). O edital da seleção foi publicado na Edição 807 do Diário Oficial Eletrônico do Município da última quinta-feira (2/6).

No nível superior, há chances para estudantes a partir do 1º semestre de Administração, Agronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Fisioterapia, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Jornalismo, Nutrição, Pedagogia, Processos Gerenciais, Publicidade e Propaganda, Redes de Computadores, Serviço Social e Sistemas de Informação e do 5º semestre de Educação Física (bacharelado); além dos cursos técnicos de Informática p/ Internet, Administração e Segurança do Trabalho.

O processo seletivo também oferece oportunidades para os alunos do 1º e 2º anos de Ensino Médio, com formação no curso de Guarda Mirim.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.212 (um salário mínimo) para estagiários de ensino superior e técnico, e de R$ 727,20 (60% do salário mínimo) para os alunos do ensino médio, com direito a vale-transporte, para ambos os cursos. A carga horária varia entre 25 e 30 horas/semanais, conforme o nível de escolaridade.

Os inscritos farão uma prova classificatória com 30 questões objetivas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Atualidades, com peso de um ponto para cada resposta correta. São critérios para desempate entre os candidatos, a maior nota em Língua Portuguesa e a maior idade. As informações do dia e o local de prova serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Município.

A seleção é para a formação de um cadastro de reserva de alunos dos cursos, que serão convocados para atuar nas secretarias municipais conforme a necessidade da administração pública. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva, no Diário Oficial, podendo a critério da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, ser renovado por mais um ano. Mais informações pelo e-mail contato@institutotalentos.org.br, de segunda a sexta- feira, das 9h às 18h.