Prefeitura de Caraguatatuba inicia obras de revitalização da ciclovia na Rodovia SP-55

A primeira etapa da obra de reforma e revitalização da ciclovia na Rodovia Rio-Santos (SP-55) teve início nesta quarta-feira (1º/6) pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Obras Públicas. A empresa contratada começou o serviço de limpeza no trecho que compreende o trevo de entrada da cidade.

Nesta quinta-feira (2), a equipe da empresa Solovia Engenharia e Construções continua a limpeza com o uso de uma retroescavadeira, maquinário que auxilia na remoção de resíduos e entulhos. A proposta é que dentro das próximas semanas já seja iniciada a manutenção, o recapeamento e nivelamento da via para que o trecho possa ser pavimentado.

O investimento total da obra é em torno de R$ 10,5 milhões e o trabalho também inclui o serviço de drenagem, sinalizações, pinturas e todo o processo de revitalização, que diz respeito a modernização e arborização dos 12 km de extensão de ciclovia, que vai do trevo de entrada da cidade até a região sul, no limite com São Sebastião.

De acordo com o secretário da pasta, Leandro Borella, o intuito é trazer melhorias na infraestrutura do município e na qualidade de vida para os munícipes que utilizam as ciclovias diariamente. “A reforma e revitalização trarão benefícios na qualidade de vida e, principalmente, na segurança da população, tendo em vista o grande fluxo de ciclistas que circulam em Caraguatatuba.”

A previsão é que a ciclovia revitalizada seja entregue até o final deste ano.