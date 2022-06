Programa Bolsa Trabalho abre inscrições para 180 vagas em Ubatuba

A secretaria de Assistência Social de Ubatuba, por meio do setor de Trabalho e Renda, informa que estão abertas de 30 de maio a 17 de junho as inscrições para seleção de até 180 pessoas para a nova etapa do programa Bolsa Trabalho, iniciativa que garante ocupação profissional por cinco meses junto a órgãos públicos municipais e estaduais com direito a bolsa auxílio mensal.

O programa tem o objetivo de gerar renda, qualificação e empregabilidade para quem está em situação vulnerável, sendo uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo desenvolvida pelas Secretarias Estaduais de Desenvolvimento Econômico e de Governo em conjunto com as prefeituras parceiras.

Podem se inscrever pessoas maiores de 18 anos que estão desempregadas e que tenham renda familiar “per capita” menor do que meio salário-mínimo. É necessário ainda ser moradores do estado de São Paulo por, no mínimo, 2 anos. Os inscritos não podem ser beneficiários de Seguro Desemprego ou outro programa assistencial similar.

As inscrições são gratuitas e online, pela página www.bolsadopovo.sp.gov.br. É necessário ter em mãos RG, CPF, Carteira de Trabalho e Comprovante de Endereço.

A bolsa auxílio mensal é no valor de R$ 540, além de 80 horas de qualificação, promovida pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp). Os inscritos poderão escolher entre os cursos profissionalizantes de Auxiliar de Controle de Produção e Estoque, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoas, Organização de Eventos, Rotinas e Serviços Administrativos e Secretariado e Recepção.

Apenas um beneficiário por núcleo familiar é selecionado. De acordo com o Governo de SP, responsável pela seleção, a prioridade será para as mulheres. A divulgação da lista final de selecionados será feita pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A carga horária de trabalho será de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos. Além do curso de qualificação profissional, os participantes também terão apoio à empregabilidade.

Dúvidas e outras informações podem ser obtidas junto à Central de Atendimento do programa pelo número 0800 7979 800 (ligação gratuita), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo whatsapp (011) 98714-2645.

Pontos de apoio para inscrição

Cras região Sul: Rua Oscar Rossini, 10 – Maranduba, das 14h às 16h

Cras Oeste: Rua da Cascata, 744 – Ipiranguinha, das 11h às 15h

Setor de emprego e renda: Rua Thomaz Galhardo, 1172 – Centro, das 11h às 15h30 com limite de 20 senhas.