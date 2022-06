Quermesse, Missa Campal e Caminhada Penitencial são atrações da Festa de Santo Antônio no fim de semana

A programação social da 169ª Festa de Santo Antônio em Caraguatatuba começa nesta sexta-feira (29),com a tradicional quermesse na praça de alimentação do Santuário Diocesano e no Coreto da Praça Cândido Mota, no Centro.

No cardápio estão doces e salgados típicos como o bolinho caipira. Além de experimentar as opções gastronômicas, o público também pode participar do ‘Show de Prêmios’, que oferece eletrodomésticos, eletroeletrônicos, motocicletas e dinheiro.

A atração ocorre sempre aos fins de semana e feriados, até o dia 26 de junho, a partir das 20h. Com o tema “É viva a palavra quando são as obras que falam”, a festividade tem ainda missas e outras celebrações litúrgicas em comemoração ao padroeiro da cidade, como a peregrinação na imagem.

Na última quinta-feira (3), o prefeito Aguilar Junior também recebeu a benção de Santo Antônio. A imagem foi levada ao Paço Municipal pelo reitor do Santuário Diocesano de Santo Antônio, padre Carlos Alberto da Silva (Padre Beto). “Trago aqui a paz ao ambiente de trabalho como motivação a lutar pelos ideais e desafios do dia a dia”, disse o pároco.

O prefeito disse que é uma alegria poder retomar as comemorações da Festa de Santo Antônio após dois anos de pandemia. “A comunidade religiosa espera ansiosa por esse dia e esta benção marca este novo momento que estamos vivendo”, comentou Aguilar.

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna do Santuário.

Caminhada Penitencial e Missa Campal

Os devotos participam no próximo domingo (5) da caminhada penitencial ao Morro Santo Antônio, com saída da Igreja Matriz, às 8h, e Missa Campal no Morro, às 10h. Ao término, a imagem peregrina deverá retornar à igreja após abençoar a cidade do alto, em sobrevoo de parapente.

Dia do Padroeiro

No Dia de Santo Antônio, 13 de junho, as comemorações iniciam às 8h, com missa pelo 3º Aniversário do Santuário, seguida da benção dos pães e do bolo de Santo Antônio, o “santo casamenteiro”. Haverá, ainda, o casamento comunitário e o esperado corte do bolo, às 11h. A agenda encerra às 18h com nova missa e procissão.

Corpus Christi

No dia 16 de junho, a comunidade católica começa enfeitar as ruas no entorno da Praça Cândido Mota, às 6h, para a missa e procissão de Corpus Christi, a partir das 17h. As imagens reproduzidas representam símbolos bíblicos, desenhados e decorados manualmente, utilizando materiais como serragem, pó de café, tampinhas de garrafa, flores e outros.

Confira a programação completa da 169ª Festa de Santo Antônio

Caminhada Penitencial (5 de junho)

8h: Concentração no Santuário Diocesano de Santo Antônio

10h: Missa Campal no Morro Santo Antônio

Dia do Padroeiro (13 de junho)

Santuário Diocesano de Santo Antônio

8h: Missa, Benção dos Pães e do bolo de Santo Antônio

11h: Casamento Comunitário

18h: Missa e Procissão

Corpus Christi (16 de junho)

6h: Confecção dos tapetes decorados

17h: Missa e Procissão

Festa Social e ‘Show de Prêmios’ (3 a 26 de junho)

Sexta a domingo e feriados – a partir das 20h