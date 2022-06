Dupla de Caraguatatuba conquista vaga para fase principal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

A dupla Kawane e Jane Cruz conquistou, pela primeira vez, nesta quinta-feira (2), acesso à chave principal da 5º etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, realizado em Saquarema (RJ).

As atletas fazem parte da equipe ADAC Vôlei de Praia, que conta com o apoio da Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação.

Kawane e Jane agora fazem parte do grupo seleto das 16 melhores duplas da modalidade do país. O próximo confronto das atletas de Caraguatatuba será já nesta sexta-feira, a partir das 8h. A dupla disputa agora partidas da fase de grupo, para acesso a etapa eliminatória.

As partidas são transmitidas através do Canal Vôlei de Praia TV no YouTube e na página oficial da CBV no Facebook.

Vôlei de Praia

A prática do Vôlei de Praia é ofertada pela Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, de forma gratuita através do projeto Nova Onda Caraguá.

A pré-inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50, no Jardim Britânia.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição.

Menores de 18 anos e pessoas com deficiência (PcD) devem estar acompanhados por um responsável legal munidos de cópias do RG e CPF.