Missas, cavalgada e ‘afogado’ marcam encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo em Caraguatatuba, no domingo

No próximo domingo (5) termina a 31ª Festa do Divino Espírito Santo, padroeiro da Catedral Diocesana de Caraguatatuba. Ao longo do dia haverá missas, além da tradicional cavalgada de encerramento da festividade iniciada no último dia 29 de abril, em torno do tema “O sopro do Divino, a esperança se renova”.

A programação do Domingo de Pentecostes começa às 8h com Missa na Catedral do Divino Espírito Santo, seguida de Desfile da Cavalaria, que terá concentração a partir das 10h, na Praça da Cultura (Avenida da Praia), e saída às 11h em direção à igreja. Também às 10h, haverá Missa da Irmandade do Divino Espírito Santo.

Já na Catedral, os festeiros participam da partilha de alimentos, quando às 12h será servido o almoço, o tradicional afogado – comida típica feita com carne de vaca e mandioca – ao som de cantorias e apresentações de grupos folclóricos. A distribuição do prato será gratuita.

Enlaçando a cultura popular com religiosidade, as celebrações encerram com Missa Solene e Procissão do Divino a partir da 19h30, com o bispo Dom José Carlos Chacorowski e o padre Vladimir Ferreira Coelho.

O evento é realizado com apoio da Prefeitura, entre a parceira da Secretaria de Turismo (Setur) e da Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba (Fundacc), com a organização interna da catedral.

Encerramento da 31ª Festa do Divino Espírito Santo

Domingo – 5 de junho

Missas

Horário: às 8h, 10h e 19h30

Local: Catedral Divino Espírito Santo

Endereço: Avenida Amazonas, 1.665 – Indaiá



Desfile da Cavalaria do Divino Espírito Santo

Horário: concentração às 10h e saída às 11h

Local: Praça da Cultura (Avenida da Praia) – Centro

Informações: (12) 3887-2982