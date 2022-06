Reajuste de tarifa de ônibus em Ubatuba entra em vigor no dia 6 de junho

A partir de segunda-feira, 6 de junho, a tarifa de transporte coletivo urbano em Ubatuba será reajustada de R$ 4,50 para R$ 5,00 conforme decreto da Prefeitura Municipal número 7907, publicado nesta sexta-feira, 3 de junho de 2022, no Diário Oficial.

Segundo o decreto, os usuários de Cartão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em conformidade com a Lei Municipal nº 3836/2015 (bilhete único), poderão adquirir crédito com o valor de tarifa vigente também até 6 de junho de 2022.

O reajuste leva em consideração a elevação dos custos dos insumos do transporte coletivo de Ubatuba, como preço do diesel e dos pneus, e reajuste salarial dos funcionários. O transporte coletivo em Ubatuba é operado pela empresa terceirizada Verdebus.

Nota da Empresa

Segundo a empresa Verdebus, desde o último reajuste realizado no dia 28 de dezembro de 2020, os valores que mais impactaram nos custos operacionais foram:

– Aumento de mais de 100% no valor do diesel (nota fiscal que em janeiro de 2021 foi de R$ 31.350,00, em maio de 2022 está em R$ 63.210,00);

– Reajuste de 4,55% nos salários dos funcionários da empresa (está previsto mais uma correção salarial para o mês de julho);

– Acréscimo de 45% no preço dos pneus (valor foi de R$ 20.125,92, registrado em 22/01/21, para R$ 29.247,84 em 19/05/22).

Em 2020, o valor reajustado foi de R$ 4,30 para R$ 4,50. Já agora, o valor passará para R$ 5,00. Atualmente, a VerdeBus possui 38 ônibus em Ubatuba, operando com 32 e mantendo 6 como reserva, e seu quadro de funcionários gira em torno de 120 trabalhadores. De acordo com a empresa, todos os veículos da frota são acessíveis desde 2015.