Aluno surdo das Oficinas Culturais, Eduardo Capponero lança exposição ‘Formas e Expressões’

O saguão do auditório Maristela de Oliveira recebe a exposição ‘Formas e Expressões’, do desenhista Eduardo Capponero, aluno das Oficinas Culturais de Artes Plásticas da Fundacc – Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba que perdeu a audição quando ainda era bebê. A mostra pode ser visitada gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, à Rua Santa Cruz, 396, Centro, localizada junto à sede da Fundação.

‘Formas e Expressões’ é composta por um apanhado de desenhos elaborados por Eduardo, que também tem como hobby o ferromodelismo – prática que consiste na construção de modelos de transporte ferroviário -, além da confecção de capinhas personalizadas para celulares.

Nascido em 31 de outubro de 1994, Eduardo foi um bebê saudável e planejado por seus pais, porém, aos seis meses de idade sofreu um caso grave de meningite, que lhe causou a perda auditiva e crises epilépticas.

Sua mãe, Helena Capponero, conta que no início foi muito difícil, pois o acesso à Libras – Língua Brasileira de Sinais era muito escasso, o que dificultava demais a convivência do Edu, como é chamado carinhosamente, com outras crianças.

De acordo com Helena, ele sempre gostou de desenhar, mas foi aos quatro anos, quando começou a fazer terapia com uma psicóloga, que isso se firmou como uma característica. E a partir desse momento, foi sendo desenvolvido junto ao Edu uma forma de se comunicar através do desenho, fazendo com que ele se expressasse através da arte, colocando ali todos os seus sentimentos e pensamentos. A partir disso, Eduardo foi ficando cada vez melhor, não só no desenho, mas também em outros trabalhos manuais, como é o caso das maquetes, que ele faz muito bem.

Eduardo fez também dois anos de curso de Artes Visuais em Santos, onde vivia com a família, porém, ao se mudar para Caraguatatuba em 2018 foi quando passou a frequentar as aulas de mangá e cartoon com o professor André Edney, nas Oficinas Culturais da Fundacc.

Helena conta que, embora o professor André não soubesse Libras, de pronto se dispôs a ajudar o Edu, se esforçando ao máximo para que ele também pudesse aprender e aproveitar a aula como os outros alunos.

“A arte o ajudou bastante a lidar com a vida, trouxe muita evolução em todas as áreas, tornou o Edu um rapaz forte, inteligente, carismático, carinhoso e que corre atrás do que quer com muita garra. Edu é um indivíduo muito especial e, com toda certeza, uma daquelas pessoas que mostram pra gente que não existe limites para alcançar os sonhos. Espero que apreciem seus trabalhos”, concluiu Helena.

Serviço

Exposição ‘Formas e Expressões’ – Eduardo Capponero

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Entrada Gratuita

Local: Rua Santa Cruz, 396, Centro de Caraguatatuba (sede Fundacc)

Mais informações: (12) 3897-5660