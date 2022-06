Bertioga abre processo seletivo para psicólogos

A Prefeitura de Bertioga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Trabalho e Renda, abre a partir de segunda-feira (6) inscrições para o processo seletivo voltado à contratação temporária de psicólogos. Os profissionais atuarão durante a execução do no Programa Prospera Família, realizado em parceria com o Governo do Estado. São duas vagas, sendo uma destinada a pessoa com deficiência.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre às 9 horas do dia 6 de junho até às 17 horas do dia 23 de junho, exclusivamente pela internet, através do link: https://bit.ly/39bJAlE.

A remuneração será de R$ 3.943,82 por 40 horas de trabalho semanais. Para o exercício das funções, é exigida a habilitação profissional até a data da apresentação dos documentos pelos candidatos convocados.

Como requisito para a inscrição, é necessário que o candidato seja brasileiro ou naturalizado; esteja em pleno exercício dos direitos civis e políticos; esteja de acordo com a Justiça Eleitoral, esteja em dia com o Serviço Militar; não tenha sido, quando no exercício do cargo ou função pública, demitido por justa causa ou a bem do serviço público (municipal estadual e federal); não ter registro de antecedentes criminais; e conhecer e estar de acordo com as exigências presentes no edital.

AVALIAÇÃO

A convocação será feita via edital publicado no Boletim Eletrônico Oficial do Município (BOM). As provas serão realizadas presencialmente e o exame terá 3 horas de duração, sendo a permanência na sala de 1 hora. Os inscritos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de comprovante de inscrição e um dos seguintes documentos originais: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação impressa ou Passaporte (emitido pela Policia Federal do Brasil, dentro da validade).

Os candidatos serão avaliados através de uma prova objetiva com 40 questões, que exige conhecimentos básicos de língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais, históricos e geográficos do município de Bertioga e conhecimentos específicos. Considera-se aprovado aquele que atingir a pontuação média exigida.

Mais informações estão disponíveis no Edital 0001/2022 publicado no Boletim Eletrônico Oficial do Município (BOM) ou no link: www.bertioga.sp.gov.br.