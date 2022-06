De olho no turismo esportivo, Prefeitura confirma Campeonato Brasileiro de Jet Ski, Festival de Vela e XTerra em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba deu início a um planejamento estratégico para ampliar o número de eventos esportivos realizados na cidade. Com um calendário capaz de movimentar toda a cadeia de serviços gerada pelo segmento, o objetivo é estimular o turismo e aquecer a economia.

Para projetar o município no cenário esportivo nacional, a Secretaria de Turismo (Setur) aposta em uma programação formada por competições inéditas e de esportes integrados à natureza que irão desafiar atletas de diferentes maneiras pela terra, pelo céu e pelo mar.

Além de torneios municipais, regionais e estaduais, a cidade recebe, a partir do segundo semestre deste ano, atrações como a 1ª Etapa do 33º Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022, abrindo o torneio de 1º a 3 de julho, na Praia do Centro, com esportistas de todo o país.

No mesmo mês, a agenda prevê também a realização da 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’, que homenageia a atleta caraguatatubense e hexacampeã mundial de pesca, falecida em janeiro de 2017. Os amantes da pesca esportiva se reunirão na Praia do Massaguaçu, no fim de semana de 2 a 3 de julho.

Outra novidade é a Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre, que promete fortes emoções para os pilotos de modalidades como parapente e asa delta, de 22 a 24 de julho, para saltos diretamente da Rampa Auracy Mansano (rampa leste) do Morro Santo Antônio.

Já entre os dias 5 e 7 de agosto, o governo municipal promove, em parceria com a Confederação Brasileira de Vela (CBVela), o 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, na Praia do Centro, tendo a presença confirmada de classes como Kitesurf, IQ Foil, Fórmula Kite, Hobie Cat 14 e 16.

Em setembro, será a vez do XTERRA Brazil, maior circuito de esportes outdoor do mundo, que espera reunir, nos dias 24 e 25, mais de 5 mil atletas (profissionais e amadores) na cidade, durante a sétima etapa do ano, para provas de duathlon, trail run, mountain bike e XTERRA Kids.

O calendário traz ainda o Aloha Spirit Festival, o maior evento de esportes aquáticos do mundo. Com modalidades como Va’a, Stand Up Paddle, Natação em águas abertas, Surfski, Paddleboard, Waterman e Apneia, reunindo competidores de diversas localidades em Caraguatatuba, de 11 a 13 de novembro.

Segundo a secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, o prefeito Aguilar Junior também aposta no turismo de eventos esportivos considerando o perfil desse público. “Estamos falando de atletas que preservam e procuram ter mais cuidado com a natureza. Além disso, esses esportistas costumam viajar com a família ou acompanhados de comissão técnica, o que possibilita uma maior rotatividade de visitantes e movimento na baixa temporada, tendo em vista melhores condições de preços nos serviços de hospedagem, alimentação e transporte, favorecendo consequentemente o comércio local”, lembrou Fernanda.

Juntamente com a organização da Secretaria de Esportes e Recreação, a Prefeitura, somará a realização de pelo menos 25 eventos esportivos até dezembro de 2022. Confira o calendário geral com as próximas competições esportivas em Caraguatatuba:

JUNHO

12/06 – 2° Etapa Municipal de Vôlei de Praia

Local: Praia Martim de Sá

19/06 – Circuito Litoral de Jiu-Jitsu

Local: Ciase Sumaré

25/06 – 2ª Etapa Circuito Municipal de Corridas de Rua

Local: Largada Praia do Indaiá



26/06 – Circuito Mares (natação)

Local: Praia da Cocanha

JULHO

01 a 03/07 – 1ª Etapa do 33° Campeonato Brasileiro de Jet Ski – BJSA 2022

Local: Praia do Centro

02 e 03/07 – 1ª Prova de Pesca Municipal ‘Vilma Domiciano’

Local: Praia do Massaguaçu

02/07 – Arena Cross

Local: Serramar Shopping

22 a 24/07 – Copa ‘Feliz Em Te Ver’ de Voo Livre

Local: Morro Santo Antônio (Rampa Leste)

31/07 – Campeonato Municipal de Vôlei Adaptado

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

AGOSTO

05 a 07/08 – 1° Festival de Vela de Caraguatatuba

Local: Praia do Centro



06 e 07/08 – Torneio Municipal de BMX

Local: Pista da Praia do Indaiá

07/08 – Torneio de Tênis

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

10/08 – MMA Brasil Tour Internacional

13 e 14/08 – Festival de Artes Marciais

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

20/08 – Desafio 28 praias – Etapa Caraguatatuba (Maratona)

21/08 – ESQUENTA Caraguá (Skate, Basquete 3×3 e Open Futevôlei)

Local: Praça Ton Ferreira (Centro)

SETEMBRO



11/09 – 3° Etapa Municipal de Tênis de Mesa

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

24 e 25/09 – XTERRA – Etapa Caraguatatuba

25/09 – 3ª Etapa Circuito de Corrida de Rua



OUTUBRO

09/10 – Festival Municipal de Natação

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

23/10 – 2ª Etapa Municipal de MTB Caraguatatuba



30/10 – Copa Caiçara de Jiu-Jitsu Edição Especial

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

NOVEMBRO



11 a 13/11 – Aloha Spirit Festival – Etapa Caraguatatuba

27/11 – Final Campeonato Paulista de BMX

Local: Pista da Praia do Indaiá

DEZEMBRO

10/12 – Jogos Regionais da Melhor Idade (Joremi)

Local: Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug)

18/12 – 4ª Etapa Circuito Municipal de Corrida de Rua

*Programação sujeita à alteração.